Полицейские нашли два расчлененных тела в «Газели» у Борского моста

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили два расчлененных тела в грузовике на въезде в Нижний Новгород у Борского моста, сообщает ИА «Время Н» .

По данным телеканала «Волга 24», полицейские остановили подозрительную «Газель» с нижегородскими номерами на посту дорожно-патрульной службы для проверки документов. Пассажир выбежал из машины и скрылся.

Водитель рассказал, что его наняли перевезти неизвестный груз. При осмотре полицейские нашли части двух тел, упакованные в пакеты. Предположительно, погибшие — взрослая женщина и 18-летняя девушка, бабушка и внучка.

На месте работают следователи Следственного комитета и полиция. Ранее сообщалось, что нижегородец расчленил тело родственника и спрятал пакеты с останками в лесу.

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