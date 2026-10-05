USD
Доллар США
84,93
1.73 %
EUR
Евро
95,33
1.08 %
CNY
Китайский Юань
12,65
1.74 %
GBP
Фунт стерлингов
112,52
2.02 %

Полицейские нашли два расчлененных тела в «Газели» у Борского моста

Происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили два расчлененных тела в грузовике на въезде в Нижний Новгород у Борского моста, сообщает ИА «Время Н».

По данным телеканала «Волга 24», полицейские остановили подозрительную «Газель» с нижегородскими номерами на посту дорожно-патрульной службы для проверки документов. Пассажир выбежал из машины и скрылся.

Водитель рассказал, что его наняли перевезти неизвестный груз. При осмотре полицейские нашли части двух тел, упакованные в пакеты. Предположительно, погибшие — взрослая женщина и 18-летняя девушка, бабушка и внучка.

На месте работают следователи Следственного комитета и полиция. Ранее сообщалось, что нижегородец расчленил тело родственника и спрятал пакеты с останками в лесу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.