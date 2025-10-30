Аэропорты Владикавказа, Магаса, Нижнекамска возобновили работу после ограничений

В аэропортах Магаса, Владикавказа (Беслан) и Нижнекамска (Бегишево) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Ранее в этих аэропортах вводились ограничения для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань в Грозном пока что не принимает и не отправляет рейсы.

Кроме того, после введенных ранее ограничений открыты аэропорты Калуги (Грабцево) и Ярославля (Туношна). Продолжают действовать ограничения в воздушной гавани Ижевска.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за ночь с 29 на 30 октября средства ПВО сбили 170 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Они были самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.