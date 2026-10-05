Сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород

Российские футболисты прибыли в Нижний Новгород на товарищеский матч со сборной Нигерии, сообщает ИА «Время Н» .

О прилете команды рассказал канал нижегородского аэропорта в мессенджере МАКС. У самолета спортсменов встретил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Он пожелал футболистам удачи на поле стадиона «Совкомбанк Арена».

«Подопечные Валерия Карпина прилетели в отличной форме и прекрасном настроении, ведь два предыдущих товарищеских поединка закончились уверенными сухими победами», — рассказали в пресс-службе аэропорта им. В. П. Чкалова.

Матч Россия — Нигерия (6+) состоится во вторник, 6 октября, в 19:00.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.