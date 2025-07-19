сегодня в 22:36

В аэропортах Жуковский и Домодедово ввели временные ограничения

В аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе «Росавиации».

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Прошлой ночью в аэропорту также были введены временные ограничения из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ четыре часа подряд атаковали Россию дронами. Шесть из них были ликвидированы над Московским регионом, пять из которых летели на Москву.

19 июля российская столица подвергается атаке со стороны киевского режима. Начиная с ночи, дежурные средства ПВО ликвидировали 14-й по счету вражеский беспилотник на подлете к городу.