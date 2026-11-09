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«Ямалгосснаб» ищет подрядчика для строительства 4 гостевых домов на Ямале

Вдоль дороги Салехард — Горнокнязевск появятся четыре гостевых дома стоимостью около 35 млн рублей каждый. Они войдут в туристический комплекс «Приуралье», сообщает «Север-Пресс» .

«Ямалгосснаб» объявил конкурс на строительство шале в скандинавском стиле из клееного бруса. Общая площадь застройки составит 2,2 тыс. кв. метров. Подрядчик должен завершить работы до 30 сентября 2027 года.

Дома разместят на месте бывших стрельбищ. В стоимость закупки входят тепло- и электроснабжение, благоустройство территории. Подрядчик также проведет воду, установит противопожарные системы и вентиляцию. В зданиях предусмотрены просторный зал для мероприятий и вспомогательные помещения.

«Приуралье» относится к бренду «Ямал Парк» и имеет региональное туристическое значение. По словам гендиректора «Ямалгосснаба» Владимира Жадовского, предприятие направит на проект внебюджетные средства, заработанные в 2024 году. На ближайший месяц все объекты «Ямал Парка» забронированы, среднегодовая загрузка превышает 70%.

«Для „Ямалгосснаб“ развитие комплекса — стратегическая инвестиция, нацеленная на диверсификацию доходов, капитализацию активов и реализацию социального заказа региона по развитию туристического кластера. Финансирование капитальных вложений предусмотрено за счет собственных средств — прибыли Общества», — добавил Владимир Жадовский.

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