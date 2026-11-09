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Убили и сбросили с террасы: тело россиянки нашли в Сербии

На тротуаре перед жилым домом в центре сербского Златибора в понедельник обнаружено тело молодой россиянки, сообщает Blic .

Полиция оцепила территорию возле дома. На место прибыли полицейские патрули и эксперты-криминалисты, которым предстоит выяснить обстоятельства трагедии.

«Ведется расследование; предполагается, что погибшая — молодая женщина в возрасте около 20 лет, гражданка России. Обстоятельства ее смерти пока не установлены», — рассказали агентству RINA в компетентной прокуратуре Ужице.

Как пишет Nova.rs, по неофициальной информации, погибла молодая женщина; у нее зафиксированы многочисленные тяжелые травмы. Предполагается, что ее сбросили с террасы.

В совершении жестокого преступления подозревается россиянин, который сразу после расправы скрылся. Полиция активно ищет подозреваемого.

По информации издания Telegraf, пути возможного отхода злоумышленника перекрыты — правоохранители делают все возможное, чтобы найти мужчину как можно скорее.

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