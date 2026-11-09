Парламент Кузбасса рассмотрит запрет продажи вейпов в конце 2026 года

Парламент Кузбасса планирует рассмотреть полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них в четвертом квартале 2026 года, сообщает СтальМедиа .

Представители парламента назвали сроки в ответе на обращение жителя в телеграм-чате губернатора Ильи Середюка. Пользователь отметил, что ограничения на продажу вейпов уже ввели 17 регионов России, а десятки других разрабатывают аналогичные нормы.

«Когда в Кузбассе с вейпами разберемся?» — спросил житель региона.

В парламенте пояснили, что законопроект проходит обязательную оценку регулирующего воздействия. Эта процедура необходима для актов, которые устанавливают новые запреты и требования для предпринимателей. Документ касается электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

По федеральным правилам обязательные требования для бизнеса вступают в силу с 1 марта или с 1 сентября, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования. Чтобы запрет начал действовать с 1 марта 2027 года, регион должен принять и официально опубликовать закон до 1 декабря 2026 года.

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