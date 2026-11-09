Полтора дня в фекалиях: омич провалился в открытый колодец с нечистотами и выжил
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Житель Омска провалился в яму с фекалиями и провел там полтора дня, пока его не спасли, сообщает Mash.
45-летний Максим наступил на люк на пересечении улиц Смирновской и Сиреневой в поселке Большие Поля. В итоге мужчина угодил в открытый колодец. В момент происшествия он был пьян, сам выбраться из ловушки не смог.
Полтора дня Максим провел в яме с фекалиями, пока его не нашли волонтеры поискового отряда. Обессиленного и замерзшего мужчину удалось достать из ловушки.
Пострадавшего госпитализировали в больницу с переохлаждением.
Местные следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.
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