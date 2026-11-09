USD
Доллар США
82,14
0.42 %
EUR
Евро
92,19
0.04 %
CNY
Китайский Юань
12,27
0.07 %
GBP
Фунт стерлингов
110,69
0.46 %

Координатор ЛДПР предложил бесплатно регистрировать питомцев и проверять хозяев

Общество

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев призвал ввести обязательную бесплатную регистрацию домашних животных и контролировать исполнение требований, сообщает RuNews24.ru.

По словам Крастелева, регистрацию питомцев предлагал еще Владимир Жириновский. Она поможет установить владельца, вернуть потерявшееся животное и найти человека, который его бросил. Если процедура требует чипирования, нужно обеспечить его доступность.

Крастелев предложил разъяснять правила через ветклиники и городские сервисы, упростить оформление и дать владельцам время. Без проверок безответственные хозяева продолжат выпускать собак на самовыгул и отказываться от них.

За брошенного питомца, по мнению политика, нужна серьезная ответственность. Он также предложил обязать владельца оплачивать содержание животного в приюте до передачи новому хозяину, а если тот не найдется — пожизненно.

«Результат нужно оценивать по безопасности людей, возвращенным домой питомцам и ответственности владельцев. Если база пополняется, а собаки по-прежнему бесконтрольно гуляют возле школ и во дворах, значит, главную задачу система не решает», — подчеркнул Крастелев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.