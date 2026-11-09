Координатор ЛДПР предложил бесплатно регистрировать питомцев и проверять хозяев

По словам Крастелева, регистрацию питомцев предлагал еще Владимир Жириновский. Она поможет установить владельца, вернуть потерявшееся животное и найти человека, который его бросил. Если процедура требует чипирования, нужно обеспечить его доступность.

Крастелев предложил разъяснять правила через ветклиники и городские сервисы, упростить оформление и дать владельцам время. Без проверок безответственные хозяева продолжат выпускать собак на самовыгул и отказываться от них.

За брошенного питомца, по мнению политика, нужна серьезная ответственность. Он также предложил обязать владельца оплачивать содержание животного в приюте до передачи новому хозяину, а если тот не найдется — пожизненно.

«Результат нужно оценивать по безопасности людей, возвращенным домой питомцам и ответственности владельцев. Если база пополняется, а собаки по-прежнему бесконтрольно гуляют возле школ и во дворах, значит, главную задачу система не решает», — подчеркнул Крастелев.

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