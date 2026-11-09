Ветеринар рассказала, как защитить собак от морозов на Ямале

Миниатюрным и гладкошерстным собакам нужна теплая одежда для зимних прогулок. На Ямале даже привычных к холоду питомцев нельзя надолго оставлять на морозе, сообщает «Север-Пресс» .

Ветеринар I категории «Окружного центра ветеринарии» в Новом Уренгое Полина Меняйлова предупредила, что при температуре ниже −10…−15 °C даже короткая прогулка может стать испытанием для уязвимых пород. Первыми от обморожения страдают уши, хвост и лапы.

Утепленный комбинезон должен закрывать грудь, живот и спину. Обувь защищает лапы от снега и реагентов, а капюшон или повязка — уши от ветра. Если собака дрожит, поджимает лапы или становится вялой, нужно немедленно идти домой.

Признаки обморожения могут проявиться через несколько часов: пораженный участок краснеет, отекает и болит, питомец пытается его почесать. При таких симптомах необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару.

«Нельзя горячей водой греть, нельзя самостоятельно растирать», — подчеркнула Полина Меняйлова.

Собаку нужно перенести в теплое помещение, согревать постепенно сухим теплом комнатной температуры. Нельзя использовать грелки, растирать кожу снегом или спиртом. Даже собакам с густым подшерстком необходимо ограничивать время на морозе.

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