Украина четыре часа обстреливала пять российских регионов с 26-ти дронов

Вооруженные силы России (ВС РФ) в период с 14:00 до 18:00 по московскому времени отражали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пять российских регионов, в том числе на Москву и Подмосковье. За это время они сбили 26 вражеских беспилотников, об этом сообщили в Минобороны РФ .

По данным оборонного ведомства, представители киевского режима для атак на российскую территорию задействовали дроны самолетного типа.

В итоге за вышеуказанный период времени над Калужской областью дежурными средствами ПВО было ликвидировано девять беспилотников. Над Брянской областью военные также сбили девять дронов.

В Московском регионе сбито шесть дронов, пять из которых летели на Москву. Еще по одному дрону дежурными средствами ПВО сбито над Курской и Смоленской областями.