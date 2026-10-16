В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский сняли ограничения

Ограничения в столичных авиагаванях сняли. Их вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ограничительные меры принимали в ночь с 15 на 16 октября. Они распространялись на прием и выпуск самолетов.

В это время силы ПВО уничтожили более 70 беспилотников, летевших на Москву.

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