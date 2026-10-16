У мужчин после рождения ребенка могут происходить изменения в областях мозга, отвечающих за мотивацию, внимание и эмоциональную регуляцию, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«В первые месяцы после рождения ребенка у отцов отмечают изменения объема серого вещества в областях, связанных с мотивацией, вниманием к сигналам ребенка и регуляцией эмоций — в гипоталамусе, миндалине, полосатом теле, лобной коре», — сказал Ягудин.

Он добавил, что ученые сравнили работу мозга трех групп родителей: матерей, которые осуществляют основной уход за ребенком, отцов, помогающих в воспитании, и мужчин, которые самостоятельно выполняют большую часть обязанностей по уходу.

Исследование показало, что у всех родителей активируется общая система мозга, связанная с заботой о ребенке. Однако у матерей сильнее задействованы области, отвечающие за эмоциональную настройку, а у отцов, выполняющих вспомогательную роль, — структуры, связанные с пониманием намерений и поведения малыша.

«А у отцов, которые были основными ухаживающими, работали обе системы так же, как у матерей. И сила связи между этими областями напрямую зависела от того, сколько часов мужчина проводил в непосредственном уходе», — пояснил специалист.

Ягудин подчеркнул, что изменения в мозге отцов изучены пока не так подробно, как у матерей. Многие исследования проводились на небольших выборках, поэтому ученые не всегда могут однозначно установить, именно ли уход за ребенком вызывает обнаруженные изменения.

По мнению психолога, результаты исследований указывают на важность регулярного контакта с малышом для формирования отцовской привязанности.

«Мужчина не получает „отцовский инстинкт“ в комплекте при рождении ребенка. Он его выращивает руками», — отметил Ягудин.

Эксперт добавил, что ежедневное участие в кормлении, укачивании и других повседневных заботах помогает мужчине постепенно адаптироваться к новой роли.

«Отцовство — не статус, который присваивают в момент рождения. Это навык, который записывается в нервную систему через повторяющийся контакт», — заключил психолог.

Каждый год в третье воскресенье октября в России отмечают День отца. В этом году праздник выпадает на 18 число. У него появилось много традиций, но у них есть общая черта — чествование отцов по всей стране. В школах и детских садах проводят тематические мероприятия, проходят семейные фестивали, соревнования и творческие конкурсы.

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