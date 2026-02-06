сегодня в 12:43

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли введенные в пятницу днем временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Представитель Росавиации добавил, что меры были приняты для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей во время полетов.

Ранее стало известно, что в результате аукциона структура аэропорта Шереметьево стала новым владельцем Домодедова. Во время торгов цена снизилась с 132,2 до 66,1 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.