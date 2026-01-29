Аэропорт Шереметьево купил Домодедово за 66 млрд рублей

В результате повторного аукциона структура аэропорта Шереметьево стала новым владельцем Домодедова. Во время торгов цена снизилась с 132,2 до 66,1 млрд рублей, сообщает газета «Ведомости» .

В ходе прошедших в четверг торгов новым владельцем 100% активов группы «Домодедово» стала компания ООО «Перспектива», которая является дочерней организацией международного аэропорта Шереметьево.

Также в торгах приняла участие дочерняя компания международного аэропорта Внуково. При этом не допустили до аукциона продюсера «Радио РБК» Евгения Рыбалкина, а еще компании «Альма» и «Аргана». Причина отказа — отсутствие обеспечительных платежей.

Ранее торги по продаже аэропорта Домодедово признали несостоявшимися. Была подана единственная заявка — от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, но он не был допущен к торгам. Стартовая цена аэропорта составляла 132,3 млрд рублей. При этом бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что аэропорт стоит 40 млрд рублей, но никак не 130 млрд.

