Дерипаска заявил, что аэропорт Домодедово стоит 40 млрд рублей, а не 130

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает слишком завышенной стоимость аэропорта Домодедово, который выставили на аукцион с начальной стоимостью лота в 132,266 млрд рублей.

«Убрав в сторону правовые аспекты, как можно пытаться продать то, что стоит 40 млрд рублей, за 130 млрд? Кто этот умник, стесняюсь спросить? Это при кредитной ставке 18,5% и курсе 77 руб. за доллар», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Торги по продаже активов «ДМЕ Холдинга», управляющего аэропортом Домодедово, должны были состояться 20 января, однако были признаны несостоявшимся. На аукцион по продаже долей в размере 100% уставного капитала заявился только индивидуальный предприниматель Евгений Богатый, который был не допущен до торгов.

Летом 2025 года Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», с 2024 года владевшего активами аэропорта.

