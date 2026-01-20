Аукцион по продаже аэропорта Домодедово признан несостоявшимся

На площадке проведения торгов «РТС-тендер» отмечается, что аукцион по продаже аэропорта Домодедово был признан несостоявшимся, так как единственный претендент не допущен до торгов, сообщает РИА Новости .

На аукцион по продаже долей в размере 100% уставного капитала заявлялся только индивидуальный предприниматель Евгений Богатый.

Как поясняется в протоколе, основанием для отказа ИП в допуске было то, что на торги представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление документов не соответствует законодательству страны (часть 8 статьи 18 закона 178-ФЗ).

Аукцион должен был начаться во вторник в 15:00.

Летом прошлого года Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО «ДМЕ Холдинг», с 2024 года владевшего активами аэропорта.

