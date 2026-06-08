«Рабство»: боевик ВСУ в цепях провел пикет на майдане в Киеве против мобилизации

На Майдане Независимости в украинском Киеве военнослужащий Александр М. устроил одиночный пикет, заковав себя в цепи. Мужчина потребовал от властей установить четкие сроки службы в рядах ВСУ с возможностью демобилизации, охарактеризовав действующую систему как рабство, сообщает Telegram-канал соседнего государства « Политика Страны ».

Боец пояснил в соцсетях, что большинство военных ВСУ, находящихся на фронте с первых дней боевых действий, уже истощены морально и покалечены физически. По его словам, руководство Украины обязано было за прошедшее время найти варианты для освобождения людей от бессрочной службы.

Кроме того, Москалюк обвинил власти своей страны в попытках переложить ответственность за происходящее на мужчин, которые избегают призыва. Военнослужащий подчеркнул, что текущий провал мобилизации стал следствием постоянной гонки руководства Украины за политическими рейтингами.

По мнению Москалюка, действия чиновников полностью демотивировали народ. Из-за этого большинство граждан чувствуют себя зажатыми между двумя жерновами тоталитарного режима.

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