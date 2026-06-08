RT показал фильм о последствиях удара по Старобельску

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RT представил документальный фильм «Старобельск. Дети не должны погибать» о последствиях удара по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске.

22 мая в результате атаки на учебное заведение погиб 21 человек, десятки получили ранения.

Съемочная группа RT.Док работала в уцелевшем здании общежития вместе со студентами и преподавателями. Авторы восстановили хронологию событий и записали свидетельства очевидцев.

Фильм сняли Ольга Кирий, Илья Андилевко и оператор Алексей Балакирев. Полная версия доступна в канале RT в MAX.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по Старобельску ужасным преступлением. Он подчеркнул, что в районе атаки не было военных объектов.

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