RT показал фильм о последствиях удара по Старобельску
RT представил документальный фильм «Старобельск. Дети не должны погибать»
Фото - © скриншот/RT
RT представил документальный фильм «Старобельск. Дети не должны погибать» о последствиях удара по педагогическому колледжу и общежитию в Старобельске.
22 мая в результате атаки на учебное заведение погиб 21 человек, десятки получили ранения.
Съемочная группа RT.Док работала в уцелевшем здании общежития вместе со студентами и преподавателями. Авторы восстановили хронологию событий и записали свидетельства очевидцев.
Фильм сняли Ольга Кирий, Илья Андилевко и оператор Алексей Балакирев. Полная версия доступна в канале RT в MAX.
Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по Старобельску ужасным преступлением. Он подчеркнул, что в районе атаки не было военных объектов.
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