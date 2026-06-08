Школьники Дальнего Востока возмущены, что ученики пользуются их ответами по ЕГЭ

Выпускники Дальнего Востока возмущены, что ученики из других регионов пользуются их ответами по ЕГЭ и сдают экзамены лучше. Например, задания совпали по математике, рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Как мне пишут сейчас выпускники, часть заданий в кимах в ЕГЭ по профильной математике якобы совпали у Дальнего Востока с заданиями в Сибири и других регионах России. В частности, по словам ребят, полностью идентична вся первая часть, а также задания 13, 15, 16», — написала Мизулина в Telegram-канале.

Она объяснила, что все дело в разнице во времени. Когда ученики на Дальнем Востоке сдают экзамен, его содержание быстро разлетается по всем чатам и пабликам всей страны. Задания разбирают с самого утра другие регионы.

Именно поэтому школьники из других городов могут прийти на ЕГЭ с готовыми ответами. По словам Мизулиной, эта ситуация расстроила ребят на Дальнем Востоке. Они считают произошедшее несправедливым.

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