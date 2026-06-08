«Царьград»: Кузина живет во Франции и собирает деньги на украинские дроны

Актриса Анна Кузина, известная по роли Яны Семакиной в сериале «Универ», проводит розыгрыши подарочных наборов среди подписчиков, которые переводят деньги для украинских военных, сообщает «Царьград» .

В 2011 году Анна Кузина приехала на кастинг в Москву и получила роль в сериале «Универ. Новая общага». После выхода проекта актриса стала узнаваемой у российской аудитории.

После начала специальной военной операции Кузина вернулась на Украину. По данным издания, она публикует антироссийские посты и видеобращения, а также регулярно собирает средства для Вооруженных сил Украины, в том числе на покупку дронов.

Чтобы привлечь больше переводов, актриса разыгрывает среди подписчиков подарочные боксы. В них входят мыло, свечи, тряпочки и другие бытовые мелочи.

«Царьград» также пишет со ссылкой на украинские СМИ, что Кузина находится не на передовой и не в Киеве, а во Франции.

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