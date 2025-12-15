сегодня в 10:04

В 2 аэропортах Московского региона ввели ограничения на работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский утром в понедельник ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram-канале советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Он пояснил, что данные ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пресс-служба Минобороны заявила, что 130 беспилотников ВСУ уничтожили над субъектами РФ этой ночью. Из них 25 — над Московским регионом, в том числе 15 летевших на Москву.

Также утром сбиты четыре беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.