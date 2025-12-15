Ликвидирован еще один беспилотник, летевший на столицу

Утром в понедельник отражена атака дрона, который летел на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

На месте, где рухнул сбитый БПЛА, работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин говорил, что утром перехватили три беспилотника, которые пытались атаковать мегаполис.

Также пресс-служба Минобороны заявила, что 130 беспилотников ВСУ уничтожили над субъектами РФ этой ночью. Из них 25 — над Московским регионом, в том числе 15 летевших на Москву.

