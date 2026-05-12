Сын Пьера Нарцисса запишет «Шоколадного зайца» в мае

Сын Пьера Нарцисса Андре в конце мая приедет в Москву и запишет хит «Шоколадный заяц». Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что молодой исполнитель будет петь на французском языке, передает Общественная Служба Новостей .

Музыкальный продюсер, который занимается продвижением Андре, рассказал, что артист пока только изучает русский язык. Сейчас ему помогает переводчик, однако он уже знает несколько слов.

«У Андре есть переводчик, но сам он уже знает некоторые русские слова. Например, „привет“ и „пока“. Уже в конце мая он будет в Москве, мы запишем хит „Шоколадный заяц“ в его исполнении. Хочу также отметить, что Андре очень любит Россию, любит русский язык, готов его учить. Он обожает Москву. Красная площадь — место, которое он хочет в первую очередь посетить, когда вернется в столицу. В планах также посещение ГУМа, чтобы попробовать знаменитое мороженое», — отметил Сергей Дворцов.

По словам продюсера, Андре рассматривается как будущий продолжатель сценического образа «шоколадного зайца» и намерен развивать карьеру в России.

