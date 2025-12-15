130 беспилотников ВСУ перехватили над Россией ночью

Их ликвидировали с 23 часов 14 декабря до 7 часов 15 декабря дежурными средствами ПВО.

38 БПЛА уничтожили над Астраханской областью, по 25 — над Брянской областью и Московским регионом, в том числе 15, летевших на столицу. Еще по восемь аппаратов перехватили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, шесть — над Тульской областью, четыре — над Калмыкией, по три — над Курской и Орловской областями, по одному — над Рязанской областью и Каспийским морем.

Ранее в Судже Курской области в результате атаки дрона пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

