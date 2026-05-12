Юрист объяснила, почему тексты песен рискуют попасть под статью о пропаганде

Даже образные метафоры и художественные тексты могут вызвать вопросы у экспертов и судов при проверке на пропаганду наркотиков, сообщила РИАМО судебный юрист Любава Трофимова.

По данным исследования юридической фирмы Sample Legal, 41% треков формально могут нарушать законодательство о запрете пропаганды наркотиков. Здесь возникает главный вопрос: где проходит граница между художественным высказыванием и административным правонарушением

«Пропаганду можно определить как формирование положительного образа, демонстрация способов употребления либо превознесение их эффективности. На практике же суды и эксперты вынуждены оценивать контекст, а это достаточно субъективно. Объективных критериев закон не определяет, понятие «художественной ценности» как обстоятельства, исключающего противоправность, в КоАП РФ и специальном законодательстве попросту отсутствует», – сказала Трофимова.

Она добавила, что получается парадокс: чем ярче и образнее поэтическая метафора, тем выше риск, что ее истолкуют буквально как призыв к действию, то есть как запрещенную информацию по смыслу статьи 46 Федерального закона № 3-ФЗ.

