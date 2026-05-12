Плодопитомник голубики в Шаховской готовится к сезону

Крупнейший в Подмосковье плодопитомник голубики «Ягода Малина» в деревне Филенино округа Шаховская готовится к новому сезону. Сейчас под ягодные культуры занято 29 гектаров, а общая площадь инженерных сетей для посадок голубики достигает 64 гектаров.

Плодопитомник выращивает голубику и садовую землянику на продажу. По словам генерального директора Низами Магомедова, 26 гектаров заняты голубикой сортов Блюкроп и Блюджей, еще три гектара — земляникой сортов Азия и Мальвина. Поскольку клубника не ремонтантная, каждые три–четыре года специалисты проводят севооборот, выводя одни участки из оборота и вводя новые.

Основной доход хозяйству приносит реализация свежих ягод. В прошлом году предприятие собрало более 87 тонн голубики и около 4 тонн клубники. Всю продукцию продали. Себестоимость складывается из затрат на оплату труда, органические удобрения, электроэнергию, топливо и другие расходы. Хозяйство пока не газифицировано.

«В прошлом году мы собрали клубники в пять раз меньше, чем в 2024 году, но голубики — в десять раз больше», — уточнил директор.

Он подчеркнул, что бизнес зависит от погодных условий: заморозки, жара и частые осадки могут существенно повлиять на урожай. Основные покупатели — сетевые магазины Москвы и Подмосковья, а также частные лица и индивидуальные предприниматели. В сезон на предприятии работают до 40 человек, а в период сбора ягод привлекают до 250 местных жителей.

Плодопитомник действует с 2019 года. На выход голубики на стабильное плодоношение ушло пять лет. В прошлом году хозяйство впервые достигло безубыточности и рассчитывает выйти на прибыль к восьмому–девятому году работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.