Ушла из дома в одних тапочках: в Подмосковье 3 дня ищут мать троих детей
Три дня назад в Химках бесследно пропала 34-летняя многодетная мать Эльвира Махсудян. Женщина ушла из дома в одних тапочках, сообщает MSK1.RU.
9 мая около 18:00 жительница Подмосковья вышла из квартиры, не взяв с собой ни телефона, ни личных вещей, ни документов. При этом она была в одних тапочках.
Также, по словам родственников, на ней был бежевый кардиган, футболка и синие джинсы. Сейчас дома женщину ждут 44-летний муж и трое детей. Самому младшему из ребят всего 10 лет.
У супруга пропавшей есть своя строительная компания. Пара работает вместе. В 2026 году фирма столкнулась с трудностями, а на мужа женщины подали иски сразу три компании. Они требуют взыскать от 1,5 до 5 миллионов рублей за ненадлежащее исполнение договоров поставки.
