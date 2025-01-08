«Уральские авиалинии»: самолет до Шарм-эш-Шейха задержали в Екатеринбурге
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Самолет, летевший до египетского Шарм-эш-Шейха, задержали в екатеринбургском аэропорту. Пассажиров отвезли в ближайший отель, рассказали РЕН ТВ в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Путешественников, которые должны были лететь на задержанном рейсе, обеспечили теплой едой и водой. За оказанием услуг следят сотрудники Уральской транспортной прокуратуры.
21 декабря 2024 года задержали рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх в Шереметьево. Тогда пассажиры самолета заблокировали выход на посадку для остальных путешественников, вылетающих из воздушной гавани.
Ранее туристка заявила о массовых задержках рейсов в Турцию из Внуково.