Разгневанные пассажиры задержанного рейса устроили потасовку в Шереметьеве

Пассажиры задержанного рейса Москва — Шарм-эш-Шейх заблокировали выход на посадку другим пассажирам в аэропорту Шереметьево. На помощь сотрудникам воздушной гавани пришли правоохранительные органы, сообщает Baza .

Рейс UJ 614 авиакомпании Al Masria должен был вылететь 20 декабря в 05:00, однако вылет постоянно откладывался. Пассажиры пожаловались, что больше суток ждут вылета. Людей пытались вывести из зоны вылета, но рейс отменили лишь «на словах», а на билетах соответствующие отметки не ставят.

Прошедшей ночью в российскую столицу прибыл рейса UJ 612 авиакомпании Al Masria, который должен был вылететь по расписанию. Разгневанные пассажиры задержанного рейса начали выражать свое недовольство.

У выхода на посадку между пассажирами разных рейсов возник конфликт. Люди, ожидавшие вылета более суток, не хотели пропускать других пассажиров. Они заявляли, что «они ждут и другие подождут». Ситуация продолжала накаляться пока на помощь сотрудникам аэропорта не пришли полицейские, которые задержали нескольких буйных пассажиров.

Рейс UJ 612 вылетел по расписанию, а пассажиры рейса UJ 614 продолжают ожидать своего вылета в Египет. С момента задержки прошло более 24 часов.

Ранее специалисты транспортной прокуратуры взяли на контроль ситуацию в связи с длительной задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх в столичном аэропорту Шереметьево. На рейс, вылет которого запланирован на 18:50 в субботу, зарегистрировано 218 пассажиров.