Специалисты транспортной прокуратуры взяли на контроль ситуацию в связи с длительной задержкой рейса Москва — Шарм-эш-Шейх в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее пассажиры пожаловались, что больше суток ждут вылета. При этом их пытаются вывести из зоны вылета, но рейс отменили только «на словах», на билетах соответствующие отметки не ставят.

На рейс, по данным прокуратуры, зарегистрировано 218 пассажиров. Сейчас вылет лайнера в Египет запланирован на 18:50 в субботу.

В аэропорт приехал московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Кирилл Нищименко. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.