Пассажиры в Шереметьеве больше суток ждут вылета в Египет

В столичном аэропорту Шереметьево больше суток пассажиры ждут вылета в египетский Шарм-эль-Шейх, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Рейс UJ614 авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь в 5 часов утра 20 декабря.

Как рассказали пассажиры, его переносят каждые два часа. При этом конкретного времени вылета сотрудники воздушной гавани не озвучивают.

«Люди с маленькими детьми сутки сидят в зале, нас просто игнорируют и рейс не отменяют», — поделились ожидающие вылета.

По их словам, пассажиров попросили выйти из зоны вылета, но сам рейс отменили только «на словах», на билетах отметки не ставят.

На сегодняшний день вылет в Египет ориентировочно запланирован только на 18:50.