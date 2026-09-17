Неадекват застрелил соседского кота и спрятал тело в Свердловской области

Инцидент произошел в Полевском. Хозяин убитого кота рассказал, что неадекват поймал животное на улице, затащил в свою квартиру, где и совершил расправу. Затем мужчина вынес тело кота в мешке и спрятал.

«Это мужчина, у которого есть официальная лицензия на оружие. <…> До этого он неоднократно прямым текстом угрожал застрелить мою собаку. Соседи боятся мести и не хотят давать показания, потому что этот человек ведет себя неадекватно и имеет связи в криминальном мире. Человека убьет и не поморщится», — сказал хозяин питомца.

При этом, по словам пострадавшего, мотивы соседа ему неизвестны. Предположительно, кот мог сидеть на капоте автомобиля, что не понравилось соседу. Владелец кота отметил, что немного побаивается соседа и не знает, как сообщить о случившемся младшей дочери.

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