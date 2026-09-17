Все хотят ее увидеть: невеста довела до слез бьюти-мастеров в разных городах

Визажист Юлия из Волгограда выложила в своем блоге историю о треш-невесте, которая сама не могла определиться, что хотела, унижала и обзывала бьюти-мастера, в итоге довела ее до слез.

Она отметила, что невеста была нервная, бегала по номеру, кричала, что ее все бесит и ей свадьба вообще не нужна.

По словам Юлии, невеста сразу сказала, какой ей нужен макияж и какая стрелка. При этом отметила, что однажды ее так ужасно накрасили, что просто слов нет. Специалист попросила посмотреть снимок с этим макияжем, чтобы не повторить ошибки предыдущего мастера, и с удивлением отметила, что работа безупречная. На это она услышала от невесты, что просто не у всех есть вкус.

Визажист стала делать макияж, хотя понимала, что выполнить работу будет морально тяжело. Заказчица все время закатывала глаза, говорила, какая она красивая и какие все вокруг бесталанные. Первую «стрелку» на глазах невеста забраковала, назвав ее короткой, после исправления и добавления «стрелки» на второй глаз, внезапно оказалось, что все стрелки кривые, надо все переделывать.

Как отметила мастер, она долго переделывала все по запросу невесты, и времени у нее не осталась, поэтому она сказала, что макияж невеста будет доделывать сама, так как у нее уже приближается время следующего клиента. На это в ответ она получила истерику, оскорбления и крики о том, что она будет тут работать, пока не сделает все идеально. Юлия тоже не стала молчать и заявила, что отказывается предоставлять свои услуги девушке.

После этой истории впечатления от свадьбы этой же невесты выложила рилсмейкер Мария. Она отметила, что слышала только отголоски поведения невесты и на свадьбе старалась к ней не приближаться.

По ее словам, рано утром она отправилась на место съемки в отеле. Уже на месте координатор сказала, что съемка переносится.

«По ее глазам я понимаю, что там (в номере — ред.) происходит какая-то жесть. Она говорит, что невеста рвет и мечет, что ей ничего не нравится, что она очень сильно истерит», — поделилась впечатлениями девушка.

Потом съемку еще перенесли и в итоге отменили. Рилсмейкер снимала только банкет. Также она подчеркнула, что на свадьбе все подрядчики были сильно напряжены, чувствовалась тяжелая атмосфера. Еще невеста выгнала фотографа, а макияж ей переделывал другой специалист два раза, но ей ничего не нравилось.

В итоге девушка отработала на банкете, но старалась не взаимодействовать ни с невестой, ни с кем-то еще. Работу у нее принимал другой человек, поэтому тут все прошло без истерик.

Увидев эти истории, о своем опыте взаимодействия с нервной особой рассказала визажист Натали, которая работала с невестой в Петербурге. Она подчеркнула оскорбительный тон и истеричность девушки, уточнила, что ей ничего не нравилось, а всех вокруг она назвала непрофессионалами.

«Эта невеста сумела потрепать нервы нам в Питере и им в Волгограде», — добавила Натали.

Она рассказала, что было жутко неприятно работать с этой девушкой.

Пользователи удивились такому хамству со стороны невесты, добавили, что очень хотят посмотреть как на нее, так и на ее жениха.

«Мы уже тут все ее ждем: шерше ля фам, как говорится», — написала одна из подписчиц.

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