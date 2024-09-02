Туристка заявила о массовых задержках рейсов в Турцию из Внуково

Россияне столкнулись с массовой задержкой рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines в московском аэропорту Внуково. Об этом рассказала пассажирка Татьяна, сообщает «360» .

По ее словам, туристам не говорят причину изменений в расписании, а туроператор в грубой форме отказал клиентам в помощи.

«Говорит, разбирайтесь с авиакомпанией, а вообще-то это чартер, за него полностью несет ответственность туроператор», — подчеркнула женщина.

Она уточнила, что авиапассажиров отправляют к разным выходам, однако в самолет пока не сажают. Татьяна добавила, что на данный момент неизвестно, когда им удастся улететь в Турцию.