Туристка заявила о массовых задержках рейсов в Турцию из Внуково
Пассажиры застряли в московском аэропорту из-за задержек рейсов Turkish Airlines
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Россияне столкнулись с массовой задержкой рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines в московском аэропорту Внуково. Об этом рассказала пассажирка Татьяна, сообщает «360».
По ее словам, туристам не говорят причину изменений в расписании, а туроператор в грубой форме отказал клиентам в помощи.
«Говорит, разбирайтесь с авиакомпанией, а вообще-то это чартер, за него полностью несет ответственность туроператор», — подчеркнула женщина.
Она уточнила, что авиапассажиров отправляют к разным выходам, однако в самолет пока не сажают. Татьяна добавила, что на данный момент неизвестно, когда им удастся улететь в Турцию.