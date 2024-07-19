Turkish Airlines устранила большую часть неполадок после «смерти» Windows

сегодня в 16:54

В Turkish Airlines рассказали, что в значительной степени устранили трудности с бронированием и регистрацией на рейсы после глобального сбоя работе Windows, сообщает РИА Новости.

Приложение компании также начало работать.

Ранее авиакомпания сообщила о глобальном сбое, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией.

У Turkish Airlines не работало приложение. Также возникли проблемы с загрузкой сайтов.

В пятницу при запуске устройств с ОС Windows по всему миру вылезал «синий экран смерти» (BSOD). Массовый сбой привел к трудностям в работе авиакомпаний, банков и СМИ.