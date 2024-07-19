Названа причина, которая вызвала «синий экран смерти» у Windows

сегодня в 12:05

Проблема в работе Windows произошла из-за ошибки от поставщика CrowdStrike

По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. По данным Register, неполадки связаны с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike, сообщает РБК.

CrowdStrike знает о сбоях на хостах Windows, которые связаны программой Falcon. Falcon Sensor является системой безопасности. Именно она, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки.

О сбоях в работе систем от Microsoft в России пока данных нет.

Массовый сбой в работе операционной системы Windows стал причиной трудностей в работе секторов банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслей. Это произошло из-за критической ошибки при загрузке.

Эту ошибку также знают как «синий экран смерти» (BSOD).