сегодня в 09:45

Трамваи встали на Бауманской улице в столице во время снегопада

Сбой в движении трамваев произошел на улице Бауманской в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Два трамвая встали на линии от Ольховской улицы в сторону станции метро «Бауманская».

По второй линии трамваи едут.

Ранее дерево упало на пути «синей» ветки метро, из-за чего прервалось движение поездов между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Движение восстановили.

