Трамваи встали на Бауманской улице в столице во время снегопада
Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Сбой в движении трамваев произошел на улице Бауманской в Москве, передает корреспондент РИАМО.
Два трамвая встали на линии от Ольховской улицы в сторону станции метро «Бауманская».
По второй линии трамваи едут.
Ранее дерево упало на пути «синей» ветки метро, из-за чего прервалось движение поездов между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Движение восстановили.
