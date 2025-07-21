Станцию Павшино МЦД-2 временно закрыли из-за затопленного пешеходного тоннеля

На станции МЦД-2 Павшино в Красногорске временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров из-за того, что сильный ливень затопил пешеходный тоннель, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В связи произошедшим организовали оповещение пассажиров.

Тоннель закрыли для прохода, сейчас из него откачивают воду с помощью насосов и мотопомп. Аварийные бригады железнодорожников и коммунальщиков делают все возможное, чтобы оперативно возобновить работу перехода.

Переход на станции МЦД-2 Павшино в понедельник сильно затопило. Воды оказалось так много, что под ней скрылись даже перила.

В Подмосковье ночью прошел сильный ливень, в отдельных районах выпало до 76% от июльской нормы осадков.