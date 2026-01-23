Сотни пешеходов застряли в огромной очереди у станции метро «Планерная» в Москве
Фото - © Telegram/«Осторожно, Москва»
23 января проблемы на дорогах затронули не только автомобилистов, но и пользователей общественного транспорта. Пешеходы также столкнулись с серьезными трудностями при передвижении по городу, огромная очередь из людей образовалась в районе станции метро «Планерная», сообщает «Осторожно, Москва».
Особенно сложная ситуация сложилась возле станции метрополитена «Планерная». Там образовались огромные скопления людей, ожидающих транспорт.
По словам очевидцев, на пересадочном узле скопились несколько сотен человек. Они вынуждены стоять в длинных очередях из-за отсутствия автобусов и другого транспорта.
Очевидцы сообщают, что общественный транспорт практически не курсирует по маршрутам. Это создает критическую ситуацию для пассажиров, люди не понимают, как возвращаться домой с работы.
Ранее жителям Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с локальными перекрытиями движения в российской столице. На момент публикации заметки город сковали восьмибалльные пробки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.