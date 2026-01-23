Сотни пешеходов застряли в огромной очереди у станции метро «Планерная» в Москве

23 января проблемы на дорогах затронули не только автомобилистов, но и пользователей общественного транспорта. Пешеходы также столкнулись с серьезными трудностями при передвижении по городу, огромная очередь из людей образовалась в районе станции метро «Планерная», сообщает «Осторожно, Москва» .

Особенно сложная ситуация сложилась возле станции метрополитена «Планерная». Там образовались огромные скопления людей, ожидающих транспорт.

По словам очевидцев, на пересадочном узле скопились несколько сотен человек. Они вынуждены стоять в длинных очередях из-за отсутствия автобусов и другого транспорта.

Очевидцы сообщают, что общественный транспорт практически не курсирует по маршрутам. Это создает критическую ситуацию для пассажиров, люди не понимают, как возвращаться домой с работы.

Ранее жителям Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с локальными перекрытиями движения в российской столице. На момент публикации заметки город сковали восьмибалльные пробки.

