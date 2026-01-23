Москвичей призывают пересесть на общественный транспорт в пятницу

Москвичам и гостям города порекомендовали пользоваться метро, МЦК, МЦД для поездок по городу в пятницу. Это связано с возможными локальными ограничениями движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В течение дня проезд может быть закрыт на некоторых участках в ЦАО, ЗАО, СЗАО, СВАО, САО. Поэтому жителям советуют пересесть на метро днем, а пользоваться автомобилем в более позднее время — после 20:00.

Сейчас на дорогах небольшие 4-балльные пробки. Интенсивное движение на внутренней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Ленинского проспекта, на внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Новая Башиловка, на Ленинградском шоссе по направлению в центр.

Вечером прогнозируются 7-балльные заторы. Ожидается, что пробки будут в центральной части города, на Ленинградском шоссе по направлению в область, на шоссе Энтузиастов по направлению в область и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Накануне москвичей тоже просили пользоваться метро, так как в мегаполисе действовали локальные ограничения движения авто. Их вводили на фоне визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и бизнесмена, зятя президента США Джареда Кушнера в Москву.

