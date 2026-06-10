«Как он дожил до своих лет?» Мужчина засунул петарду в рот и лишился зубов и губ

Мужчина проиграл «на желание» в карты и разворотил себе пол-лица петардой, которую не успел вовремя выплюнуть, сообщается в Telegram-канале «Под звуки сирены…» .

Инцидент произошел в бане, где выпивала компания мужчин. Они сразу вызвали скорую помощь. Медиков встретил самый трезвый из компании, он был обернут в перепачканную кровью простыню.

«Бегом! Он там кровью истекает!» — кричал мужчина.

В сауне на кожаном диване медики увидели бледного мужчину, который прижимал к челюстям простынь, с нее капала на пол кровь, ее уже накапало прилично. Оказалось, что у пострадавшего обе челюсти разворочены, зубы вырваны, особенно передние, губы разорваны.

Пока медики оказывали помощь, один из компании рассказал, что у их друга во рту взорвалась петарда. Он сунул ее в рот, проиграв в карты.

«Один из наших достал из штанов большую петарду, сказал: „Ты настоящий мужик? Держи ее в зубах, я подожгу. Держи, пока не начнет дымиться, потом выплюнешь“. Тот взял петарду в зубы, а другой поджег. Но дым не пошел, и тут раздался хлопок», — объяснил мужчина.

Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь и доставили его в челюстно-лицевую хирургию.

«Искренне недоумеваю: как и почему такие люди доживают до своих лет?» — поинтересовался фельдшер.

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