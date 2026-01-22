сегодня в 18:17

В центре Москвы на двух участках временно закрыли движение

Для автомобилей временно закрыт проезд на двух участках в центре Москвы, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Движение перекрыто на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.

Объезд возможен по Садовому кольцу. Автолюбителям посоветовали руководствоваться этой информацией при планировании маршрута.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили, что 22 января в центре мегаполиса будут действовать локальные ограничения движения авто. Это происходит на фоне визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и бизнесмена, зятя президента США Джареда Кушнера в Москву.

