«Единая Россия» отправила из Подмосковья на фронт около 270 тонн помощи

За май активисты «Единой России» вместе с жителями и бизнесом собрали 266 тонн грузов: стройматериалы, генераторы, продукты длительного хранения, средства гигиены — все, о чем просят бойцы и их командиры, передает пресс-служба партии.

Из Ленинского округа в танковую дивизию на Купянском направлении направили автомобильные инверторы, зарядные устройства, портативные электростанции, водонепроницаемые рации, строительные инструменты и другие вещи, необходимые в полевых условиях. Всего с начала СВО из Ленинского округа в зону спецоперации направлено свыше 1800 тонн гуманитарной помощи.

«Мы стараемся собирать именно то, что нужно на передовой — от средств связи до жизненно важных инструментов. Жители округа не остаются в стороне: приносят вещи, помогают со сбором и отправкой. Важно, чтобы бойцы чувствовали поддержку родного города и знали: дома о них помнят и ждут», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Житель Ленинского округа Алексей Михайлов регулярно принимает участие в сборе: «Я принес то, что пригодится ребятам: инструменты, расходники, теплые вещи, ведь на передовой важна каждая мелочь — зарядить рацию, что‑то починить».

Из Химок партийцы направили около тонны гуманитарного груза. В состав вошли маскировочные сети, дрели, генератор и медикаменты.

Пример оперативной помощи — история из Каширы. Родные участника СВО обратились в общественную приемную «Единой России» с просьбой помочь приобрести средства связи и необходимые вещи для военнослужащих. Запрос был принят, после чего состоялась встреча с одним из бойцов — он находился в краткосрочном отпуске.

«Спасибо, земляки, вам за то, что не забываете! Такая поддержка греет душу и помогает воевать дальше», — поблагодарил он.

Поддержка бойцов СВО и их близких — ключевое направление народной программы «Единой России». Всего с начала спецоперации военным, а также жителям новых и приграничных регионов подмосковные партийцы вместе с жителями и бизнесом передали почти 20 тысяч тонн грузов. Партия продолжает сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий: адреса и контакты общественных приемных партии доступны на региональном сайте областного отделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.