Штамп о гражданстве новорожденного стал проблемой: в МВД не хватает мест

Родители новорожденных столкнулись с проблемой. Они не могут поставить штамп о гражданстве ребенка из-за нехватки мест в МВД, сообщает «Осторожно, новости» .

В мае в семье жительницы Екатеринбурга родилась дочь. Пара подала заявление на Госуслугах о получении штампа гражданства, приложила все необходимые документы. Уведомление об оказании услуги пришло через несколько дней.

Далее семье следует записаться в МВД, принести в ведомство оригиналы документов и получить заветный штамп. Однако на этом этапе возникли проблемы. Оказалось, что ни в одном отделении нет свободного места для записи.

«Как получить эту печать о гражданстве, не понимаем. Без нее невозможно оформить регистрацию для ребенка, встать в очередь в детский сад, получить материнский капитал, оформить семейную ипотеку», — рассказала женщина.

О подобной проблеме сообщают и жители Москвы и Санкт-Петербурга. Россияне жалуются, что в МВД постоянная загруженность.

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