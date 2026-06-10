Ямальцы купили на 76% больше репеллентов за две недели

На Ямале за две недели онлайн-продажи репеллентов выросли на 76% в штуках. Спрос подстегнул комариный сезон, сообщает «Север-Пресс» .

Одна из популярных площадок интернет-торговли зафиксировала резкий рост спроса на средства от насекомых в регионе.

«С 25 мая по 8 июня репеллентов и защитных спреев от насекомых было куплено на 59% в денежном и на 76% больше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вероятнее всего, это связано с высокой активностью комаров и клещей в наступившем летнем сезоне», — сообщили «Север-Прессу» в пресс-службе Wildberries.

Кровососущие насекомые наиболее агрессивны ранним утром и после пяти вечера. Укус мошки на Ямале считается опаснее комариного. Защититься от гнуса в регионе сложно из-за его многочисленности.

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