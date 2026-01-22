В центре Москвы действуют ограничения движения на фоне визита Уиткоффа и Кушнера

Москвичей в четверг призвали пользоваться общественным транспортом для поездок по городу на фоне визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и бизнесмена, зятя президента США Джареда Кушнера в российскую столицу, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

22 января в центре мегаполиса будут действовать локальные ограничения движения авто. В связи с этим в Дептрансе просят жителей и гостей города пользоваться метро. Поездки на автомобилях рекомендуют отложить на более позднее время — после 20:00.

Вечером в Москве ожидаются 7-балльные пробки на дорогах. По состоянию на 12:30 интенсивное движение наблюдалось на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Земляной Вал, на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, на Ленинградском шоссе в районе дома 13, корпус 1 по направлению в центр.

Проезд временно закрыт на Большом Каменном мосту по направлению в центр, а также на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

22 января Москву посетят американские переговорщики, они встретятся с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кушнер и Уиткофф прибудут в Москву вечером, ориентировочно после 19:00–20:00.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.