Песков назвал предполагаемое время встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

22 января ожидается встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом, зятем президента США Джаредом Кушнером. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры начнутся не раньше 19:00–20:00 по московскому времени, пишет ТАСС .

Пресс-секретарь главы государства сообщил журналистам, что Кушнер и Уиткофф прибудут в Москву вечером, ориентировочно после 19:00–20:00. По его словам, в рамках встречи с Путиным будет продолжено обсуждение вопросов, связанных с урегулированием украинского кризиса, а также других актуальных тем.

Кроме того, в повестку предстоящих консультаций войдут темы, связанные с приглашением Путина в «Совет мира», ситуацией вокруг сектора Газа, а также возможной судьбой замороженных в США российских суверенных активов.

На фоне предстоящих переговоров американская валюта начала резко падать по отношению к рублю на внебиржевых торгах. За доллар давали 75 рублей по данным на утро 22 января.

