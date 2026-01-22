Опубликован график резкого падения доллара до 75 рублей
Утром 22 января американская валюта начала резко падать, подешевев до 75 рублей. Соответствующий график опубликован на profinance.ru.
Российская валюта резко подорожала 22 января. На внебиржевых торгах доллар подешевел до 75 рублей за единицу американской валюты.
Судя по графику, доллар начал падать после 10:00 по московскому времени. До 11:30 американская валюта дважды достигала минимальной отметки — в 10:25 и 11:20.
На момент публикации заметки доллар удерживает позицию в 75,665 рубля. По курсу Центробанка РФ, курс доллара на 22 января равен 77,5159 рубля.
Рост рубля начался еще накануне. Причиной стали новости о предстоящих переговорах между президентом России Владимиром Путиным и американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече, назначенной на 22 января.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.