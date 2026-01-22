Опубликован график резкого падения доллара до 75 рублей

сегодня в 11:39

Утром 22 января американская валюта начала резко падать, подешевев до 75 рублей. Соответствующий график опубликован на profinance.ru .

Российская валюта резко подорожала 22 января. На внебиржевых торгах доллар подешевел до 75 рублей за единицу американской валюты.

Судя по графику, доллар начал падать после 10:00 по московскому времени. До 11:30 американская валюта дважды достигала минимальной отметки — в 10:25 и 11:20.

На момент публикации заметки доллар удерживает позицию в 75,665 рубля. По курсу Центробанка РФ, курс доллара на 22 января равен 77,5159 рубля.

Рост рубля начался еще накануне. Причиной стали новости о предстоящих переговорах между президентом России Владимиром Путиным и американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече, назначенной на 22 января.

