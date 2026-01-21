сегодня в 15:02

Песков заявил, что Путин проведет встречу с Уиткоффом 22 января

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в графике российского президента Владимира Путина запланирована встреча со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает ТАСС .

Ранее спецпосланник главы Белого дома в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что 22 января рассчитывает встретиться с российским лидером в Москве. По его словам, встречу попросила провести российская сторона.

«Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

